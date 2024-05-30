26 часов в воздухе: транспортник C-130 ВВС США совершил неслыханный полет над Тихим океаном

Американский транспортный самолет C-130J не отличается комфортом, но это не помешало двум экипажам пролететь более 7000 миль от своего дома на авиабазе в Техасе до Гуама.

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Летчики транспортного самолета C-130J американских ВВС из 40-й эскадрилье воздушных перевозок, продемонстрировали выдающиеся возможности своей машины, преодолев дистанцию более 7000 миль во время недавней миссии. Несмотря на некомфортные условия внутри самолета, экипажи провели более 26 часов в воздухе, достигнув Гуама из своей базы в штате Техас. Об этом 29 мая сообщили обозреватели журнала Air & Space Forces Magazine.

Основная цель миссии заключалась в демонстрации максимальной выносливости самолета и его экипажей. Как рассказал руководитель миссии майор Алекс Лич, идея заключается в том, чтобы провести миссию максимальной выносливости, длиной 26 часов, с целью быстрого перемещения на театр военных действий, а затем выполнения последующих задач.

По его словам, турбовинтовой самолет C-130J, имеющий дальность полета 1840 миль, не может долететь до Гавайев без дополнительного топлива. Однако 40-я эскадрилья имела секретное оружие — внешние топливные баки, вмещающие 7700 тонн бензина. Эти баки обеспечили машине без остановок весь путь от Техаса до Гавайев, что ранее считалось "неслыханным" для этого типа самолетов.

Тяготы перелета

Примечательно, что самолет вылетел с двумя экипажами, поскольку у одного было мало времени для отдыха.

"После первого взлета мы практически запретили второму экипажу находиться на летной палубе. Мы хотели, чтобы они отдохнули морально и физически настолько, насколько это возможно", — сказал Лич.

Но ситуацию усложнили громкие двигатели и вибрации самолета делают, поэтому отдых стал непростой задачей, отметил майор. В то же время летчики вышли из положения — они повесили гамаки, чтобы смягчить грохот, и выделили участок у задней стенки, где второму экипажу не мешали бы другие люди, ходящие туда-сюда.

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В целом миссия оказалась важной в плане возможностей быстрой переброски на военную базу систем залпового огня HIMARS. Американские военные пояснили, что их размещение между островами является ключевым элементом боевого плана США в Тихом океане.

"Эти маленькие острова на севере Филиппин чрезвычайно труднодоступны для судов. Поэтому для нас возможность перелететь с Гуама, который, очевидно, является крупным центром, выгрузить все оборудование, всех людей, все топливо, необходимое для проведения боевых операций в проливе Лусон, очень важна в стратегическом плане", — подытожил Лич.

Напомним, на американской авиабазе Эллсворт, расположенной в Южной Дакоте, состоялась церемония, посвященная началу строительства нового комплекса по производству оружия. База была выбрана командованием ВВС США как место для размещения первых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.