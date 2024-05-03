ВВС США строят новый комплекс вооружений для поддержки будущих операций B-21

Объект будет постсроен на авиабазе Эллсворт, которая занимает особое место в стратегической инфраструктуре Соединенных Штатов. Она была выбрана командованием ВВС как место для размещения первых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

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На американской авиабазе Эллсворт, расположенной в Южной Дакоте, состоялась церемония, посвященная началу строительства нового комплекса по производству оружия. Этот объект, один из более чем 35 строительных проектов, который призван укрепить будущие операции стратегических бомбардировщиков B-1 сейчас, а вскоре и B-21. Об этом 3 мая сообщили обозреватели Defence Blog.

Контракт на строительство нового завода стоимостью более 205 миллионов долларов был недавно заключен с компанией BL Harbert International из Бирмингема.

Командующий Центром ядерного оружия ВВС генерал Джон Ньюберри заявил, что новый проект позволит поддерживать стратегическое сдерживание Соединенных Штатов.

"Очень важно, чтобы мы продолжали операции сегодня, но также готовились к появлению B-21", — отметил он.

На американской авиабазе Эллсворт будет построен новій военній завод

В свою очередь командир 28-го бомбардировочного крыла Дерек Окли сказал, что у авиабазы Эллсворта две миссии: первая — выполнение операций B-1 по всему миру, а вторая — размещение B-21.

В силу этого новый объект является частью будущего авиабазы. Он добавил, что в новом объекте будут улучшены безопасность и надежность благодаря уменьшению площади хранилища, сокращению объемов обработки оружия, а также обновленному оборудованию и инфраструктуре.

Отметим, что авиабаза Эллсворт занимает особое место в стратегической инфраструктуре Соединенных Штатов, поскольку была выбрана командованием военно-воздушных сил США как место для размещения первых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. При этом выбор пал на нее после тщательного изучения влияния самолетов на окружающую среду.

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Напомним, на авиабазе Эллсворт 4 января при попытке посадки разбился американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer. Катастрофа произошла при выполнении тренировочного полета