ВПС США будують новий комплекс озброєнь для підтримки майбутніх операцій B-21

Об'єкт буде збудовано на авіабазі Еллсворт, яка посідає особливе місце в стратегічній інфраструктурі Сполучених Штатів. Вона була обрана командуванням ВПС як місце для розміщення перших стратегічних бомбардувальників B-21 Raider.

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На американській авіабазі Еллсворт, розташованій у Південній Дакоті, відбулася церемонія, присвячена початку будівництва нового комплексу з виробництва зброї. Цей об'єкт, один з більш ніж 35 будівельних проєктів, який покликаний зміцнити майбутні операції стратегічних бомбардувальників B-1 зараз, а незабаром і B-21. Про це 3 травня повідомили оглядачі Defence Blog.

Контракт на будівництво нового заводу вартістю понад 205 мільйонів доларів було нещодавно укладено з компанією BL Harbert International з Бірмінгема.

Командувач Центру ядерної зброї ВПС генерал Джон Ньюберрі заявив, що новий проєкт дасть змогу підтримувати стратегічне стримування Сполучених Штатів.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували операції сьогодні, але також готувалися до появи B-21", — зазначив він.

На американській авіабазі Еллсворт буде побудовано новий військовий завод

Зі свого боку командир 28-го бомбардувального крила Дерек Оклі сказав, що в авіабази Еллсворта дві місії: перша — виконання операцій B-1 по всьому світу, а друга — розміщення B-21.

Через це новий об'єкт є частиною майбутнього авіабази. Він додав, що в новому об'єкті буде покращено безпеку та надійність завдяки зменшенню площі сховища, скороченню обсягів обробки зброї, а також оновленому обладнанню та інфраструктурі.

Зазначимо, що авіабаза Еллсворт посідає особливе місце в стратегічній інфраструктурі Сполучених Штатів, оскільки була обрана командуванням військово-повітряних сил США як місце для розміщення перших стратегічних бомбардувальників B-21 Raider. При цьому вибір припав на неї після ретельного вивчення впливу літаків на навколишнє середовище.

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Нагадаємо, на авіабазі Еллсворт 4 січня під час спроби посадки розбився американський стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer. Катастрофа сталася під час виконання тренувального польоту