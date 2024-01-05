Американський бомбардувальник B-1B розбився під час посадки на авіабазі (відео)

На борту бомбардувальника під час аварії перебував екіпаж із чотирьох льотчиків. Авіабаза Елсуорт тимчасово закрита для польотів.

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У четвер, 4 січня, американський стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer розбився під час спроби посадки на авіабазі Елсуорт у штаті Південна Дакота. Про це повідомило Командування глобального удару ВПС США, передає Associated Press.

Катастрофа сталася під час виконання тренувального польоту. Зазначається, що в той момент була погана погода і сильний мороз.

На борту перебував екіпаж із чотирьох льотчиків. Усі вони успішно катапультувалися, ніхто не постраждав.

Авіабаза Елсуорт тимчасово закрита для польотів. Причини аварії поки що не зрозумілі.

Зазначимо, що B-1 — надзвуковий бомбардувальник, його вперше прийняли на озброєння в 1980-х роках. Його використовували в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та під час проведення операцій в Афганістані. Літак не оснащений ядерною зброєю. Загалом побудовано 100 бомбардувальників B-1, в експлуатації залишаються щонайменше 60 на базах Еллсворт у Південній Дакоті та Дайс у Техасі.

Нагадаємо, це не перша катастрофа літального апарату ВПС США в тихоокеанському регіоні в останні місяці. 29 листопада біля берегів Японії зазнав аварії американський конвертоплан V-22 Osprey, внаслідок чого загинули 8 військовослужбовців. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність, а не помилка пілота.

Після інциденту за розпорядженням Пентагону були припинені всі польоти на апаратах Osprey. Військові уточнили, що відмова від польотів конвертопланів дасть можливість і час провести більш ретельне розслідування.