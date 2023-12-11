У Південній Кореї зазнав аварії винищувач F-16 ВПС США — Yonhap

Інцидент стався під час тренувального польоту над Жовтим морем. Льотчику вдалося катапультуватися.

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Винищувач F-16 зі складу ВПС США впав у Жовте море в районі міста Кунсан провінції Чолла-Пукто Південної Кореї. Інцидент стався 11 грудня, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

За інформацією видання, американський літак виконував тренувальну місію. Він злетів з авіабази Кунсан, що за 178 км від Сеула, яка використовується для спільного базування південнокорейських та американських ВПС. Під час польоту льотчик зіткнувся з "аварійною ситуацією", після чого йому вдалося катапультуватися. Також відомо, що військовослужбовець був знайдений і врятований південнокорейською владою, хоча про його стан нічого не повідомляється.

Наразі невідомо чи було на винищувачі озброєння під час польоту, і що призвело до нештатної ситуації. За даними агентства, наразі тільки проводиться розслідування всіх обставин події.

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Нагадаємо, це не перша катастрофа літального апарату ВПС США в тихоокеанському регіоні цього року. 29 листопада біля берегів Японії зазнав аварії американський конвертоплан V-22 Osprey, внаслідок чого загинули 8 військовослужбовців. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність, а не помилка пілота.

Після інциденту за розпорядженням Пентагону були припинені всі польоти на апаратах Osprey. Військові уточнили, що відмова від польотів конвертопланів дасть можливість і час провести більш ретельне розслідування.