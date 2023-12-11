В Южной Корее потерпел крушение истребитель F-16 ВВС США — Yonhap

Инцидент произошел во время тренировочного полета над Желтым морем. Летчику удалось катапультироваться.

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Истребитель F-16 из состава ВВС США упал в Желтое море в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто Южной Кореи. Инцидент произошел 11 декабря, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По информации издания, американский самолет выполнял тренировочную миссию. Он взлетел с авиабазы Кунсан, что в 178 км от Сеула, которая используется для совместного базирования южнокорейских и американских ВВС. Во время полета летчик столкнулся с "аварийной ситуацией", после чего ему удалось катапультироваться. Также известно, что военнослужащий был найден и спасен южнокорейскими властями, хотя о его состоянии ничего не сообщается.

Пока неизвестно были на истребителе вооружение во время полета, и что привело к нештатной ситуации. По данным агентства, сейчас только проводится расследования всех обстоятельств происшествия.

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Напомним, это не первая катастрофа летающего аппарата ВВС США в тихоокеанском регионе в этом году. 29 ноября у берегов Японии потерпел крушение американский конвертоплан V-22 Osprey., в результате чего погибли 8 военнослужащих. По предварительным данным, причина аварии послужила техническая неисправность, а не ошибка пилота.

После инцидента по распоряжению Пентагона были приостановлены все полеты на аппаратах Osprey. Военные уточнили, что отказ от полетов конвертопланов даст возможность и время провести более тщательное расследование.