Американский бомбардировщик B-1B разбился при посадке на авиабазе (видео)

На борту бомбардировщика во время крушения находился экипаж из четырех летчиков. Авиабаза Элсуорт временно закрыта для полетов.

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В четверг, 4 января, американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer разбился при попытке посадки на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота. Об этом сообщило Командование глобального удара ВВС США, передает Associated Press.

Катастрофа произошла при выполнении тренировочного полета. Отмечается, что в тот момент была плохая погода и сильный мороз.

На борту находился экипаж из четырех летчиков. Все они успешно катапультировались, никто не пострадал.

Авиабаза Элсуорт временно закрыта для полетов. Причины крушения пока не ясны.

Отметим, что B-1 — сверхзвуковой бомбардировщик, он впервые принят на вооружение в 1980-х годах. Его использовали в Азиатско-Тихоокеанском регионе и при проведении операций в Афганистане. Самолет не оснащен ядерным оружием. Всего построено 100 бомбардировщиков B-1, в эксплуатации остаются не менее 60 на базах Эллсворт в Южной Дакоте и Дайс в Техасе.

Напомним, это не первая катастрофа летающего аппарата ВВС США в тихоокеанском регионе в последние месяцы. 29 ноября у берегов Японии потерпел крушение американский конвертоплан V-22 Osprey., в результате чего погибли 8 военнослужащих. По предварительным данным, причина аварии послужила техническая неисправность, а не ошибка пилота.

После инцидента по распоряжению Пентагона были приостановлены все полеты на аппаратах Osprey. Военные уточнили, что отказ от полетов конвертопланов даст возможность и время провести более тщательное расследование.