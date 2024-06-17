США отказались от планов создать истребитель будущего NGAD: в чем причина

Американское командование намерено развивать программу создания беспилотников CCA, которые должны быть недорогими и маневренными, а также уметь выполнять задачи с нынешними истребителями.

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Спустя год после объявления тендера на разработку истребителя нового поколения ВВС США, похоже, пересматривают свои планы. На недавнем мероприятии Ассоциации воздушно-космических сил генерал Дэвид Олвин прокомментировал ситуацию вокруг программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Об этом сообщает издание Defense One.

Репортер задал генералу вопрос, возможна ли реализация NGAD в текущем виде или программа должна претерпеть изменения в ближайшие годы. Ответ начальника штаба ВВС был неопределенным.

"Нам придется делать выбор и принимать решения по всему ландшафту. Возможно, это произойдет в ближайшие пару лет или в цикле POM 2026 года. Все это в работе", — заявил Олвин.

В прошлом году ВВС объявили, что в 2024 году выберут подрядчика для NGAD, на что претендуют Lockheed Martin и Boeing. Однако текущие комментарии генерала Олвина свидетельствуют о том, что ВВС переосмысливают свой план по созданию очень дорогого, как по закупочной цене, так и в эксплуатации, и технически сложного самолета. Ситуация обусловлена и изменившемся характере войны, в которой на первых план неожиданно вышли беспилотники.

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В связи с этим командование ВВС намерено развивать CCA (Collaborative Combat Aircraft) – беспилотники, действующие совместно с истребителями, в том числе уже находящимися на вооружении. Генерал также отметил, что CCA должны быть недорогими и маневренными, а их срок службы не должен превышать 25-30 лет. При этом первые образцы ССА должны появиться уже в 2028-м году.

Стоимость таких беспилотников военные оценивают приблизительно в 30 млн долларов. По сравнению с современными истребителями, которые стоят как минимум в три раза дороже это немного. Однако следует учитывать, БПЛА будут представлять собой, по мнению некоторых экспертов, "расходный материал".

Ранее мы подробно писали о предположительных возможностях и характеристиках аппаратов NGAD. Обозреватели The Drive отмечали, что самолет NGAD по своей структуре заменит стелс-истребитель F-22 Raptor.