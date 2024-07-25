Boeing модернизирует истребитель F-15EX: ветеран авиации получит современную РЭБ

Специалисты отметили, что передовые технологии радиоэлектронной борьбы значительно расширят функции F-15EX, однако данный самолет не имеет военно-морского варианта. Это может ограничить область его тактического применения.

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На авиасалоне "Фарнборо 2024" компания Boeing анонсировала свои планы по оснащению истребителя F-15EX передовыми технологиями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналогичными системам истребителя E/A-18G Growler. Это нововведение способно кардинально изменить возможности F-15EX в современных конфликтах, где контроль над электромагнитным спектром имеет ключевое значение. Об этом 25 июля сообщили обозреватели Army Recognition.

Исполнительный директор Boeing по развитию истребительного бизнеса Роб Новотны сообщил, что исследование направлено на адаптацию F-15EX к быстрому развитию технологий обнаружения и систем ПВО, особенно против стелс-самолетов, таких как F-22 и F-35.

"Мы оцениваем техническую возможность сочетания возможностей, подобных EA-18G, с платформой F-15EX", — сказал он.

По его словам, данный шаг сделан в связи с тем, что производство F/A-18E/F Super Hornet планируется завершить в 2027 году, тем самым завершив и производство E/A-18G Growler.

Преимущества F-15EX с технологиями Growler

F-15EX, известный как Eagle II, уже оснащен сложными системами РЭБ, включая систему пассивного активного предупреждения выживаемости Eagle (EPAWSS), которая предоставляет передовые возможности глушения и противодействия. Эксперты отметили, что с возможной интеграцией технологий Growler, F-15EX может стать естественным преемником самолета, специализирующегося на радиоэлектронной борьбы. А интеграция этих технологий значительно расширит функции F-15EX, позволив ему выполнять миссии по подавлению и уничтожению средств ПВО противника (SEAD/DEAD).

"Современный воздушный бой требует командования электромагнитным спектром, и эта платформа будет лидером в следующем десятилетии или двух", — подчеркнул Новотны.

Между тем несмотря на значительные преимущества, аналитики обратили внимание, что в отличие от Growler, F-15EX не имеет военно-морского варианта, что делает его непригодным для действий с палубы авианосца. Это может ограничить его тактические применения, особенно в операциях ВМС США.

Важно

Есть одна проблема: что не так с новейшим истребителем F-15EX

Ранее обозреватели The War Zone сделали спецвыпуск о самолете F-15 Eagle, назвав его одним из самых эффективных истребителей в мире, который производится вот уже 50 лет. В материале отмечалось, что последняя версия F-15EX является кардинально модернизированным самолетом, по сути внутри это совершенно новый борт.