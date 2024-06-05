50 лет в строю: как Boeing дошел до передового F-15EX Strike Eagle II (фото)

Последняя версия F-15EX является кардинально модернизированным самолетом, по сути внутри это совершенно новый борт. Общего с F-15E истребитель Strike Eagle II имеет лишь визуальную часть.

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F-15 Eagle — это один из самых эффективных истребителей в мире, который производится вот уже 50 лет. В The War Zone сделали спецвыпуск о самолете производства Boeing.

Сейчас компания Boeing производит истребитель F-15EX Strike Eagle II для Воздушных сил США — это один из важнейших бортов. Последняя модернизация предлагает такие возможности, которых нет у многих других платформ.

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"Физические размеры этого самолета означают, что мы можем расширить вычислительную мощность, а также мы сможем установить на борт новые датчики, новые капсулы и новое оружие. Поэтому, поскольку темпы развития технологий продолжают ускоряться, поскольку противник продолжает развиваться, F-15 будет оставаться на уровне или опережать этот темп для ВС США", — заявил Роб Новотный экс-офицер Воздушных сил США, а сейчас директор по развитию истребителей Boeing.

Фото: US Air Force

Первый серийный F-15A вышел с производственной линии McDonnell Douglas в Сент-Луисе 50 лет назад. Затем в ноябре 1974 года его доставили в 555-ю тактическую учебно-тренировочную эскадрилью на авиабазе Люк. Первые воздушные победы F-15 были в израильских Воздушных силах против сирийских МиГов в 1979 году.

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Эффективность Eagle раскрылась во время завоевания превосходства в воздухе во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. когда применялись ракеты AIM-7 Sparrow для ударов по иракским целям. Важность роли F-15 неоднократно открывалась во время операций. Последним из таких примеров является отражение воздушного нападения Ирана на Израиль 13 апреля. Тогда F-15E Strike Eagle перехватывали вражеские цели.

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Универсальность F-15 привела к тому, что из Воздушных сил США фактически вытеснили истребители F-111 Aardvark, а также к созданию индивидуальных версий Strike Eagle для Саудовской Аравии, Израиля, Сингапура и Южной Кореи.

Boeing объединился с McDonnell Douglas в 1997 году. Тогда же были планы усовершенствовать F-15 еще больше, чтобы получить новых клиентов. Так появилась версия F-15QA (Qatar Advanced) и F-15SA (Saudi Advanced). Они имели передовые датчики и системы управления. Однако последней революционной вехой в развитии стал F-15EX Strike Eagle II.

Самолет получил большой дисплей в кабине, в шлеме, передовой радар AN/APG-82 AESA, передовой бортовой компьютер, обновленную связь и продвинутую систему электронной борьбы и наблюдения EPAWSS. Список можно продолжать и дальше, но Новотны говорит, что по сути F-15EX — это новый самолет.

Первый серийный истребитель F-15EX Фото: US Air Force

"Хотя он выглядит так, как F-15 выглядел в течение 50 лет, вы не увидите совершенствования производства изнутри. Конструкция, которая была почти доведена до совершенства в 1960-х и 70-х годах, генетическая культура, которая пронизывает эту платформу, операторы, истребители, технические специалисты — мы взяли все эти уроки и вложили их в развитие того, что является F-15EX, который стоит у меня за спиной. Этот самолет построен на фундаменте боевого совершенства, ремонтопригодности и низких затрат на содержание", — продолжает представитель Boeing.

Boeing производит 1,5 самолета в месяц Фото: Boeing

Сейчас мощности компании позволяют изготавливать полтора самолета в месяц. Boeing делает все, чтобы ускорить производство и сократить расходы. Часть деталей самолета собирается по технологии полноразмерной детерминантной сборки (FSDA). Также часть производства вернули из Южной Кореи в США.

Напомним, Фокус переводил статью Ставроса Атламазоглу о F-15EX Strike Eagle II, который меняет правила игры для ВС США.

8 апреля СМИ писали, как Япония спасала F-15J от возможного цунами после землетрясения на Тайване.