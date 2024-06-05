50 років в строю: як Boeing дійшов до передового F-15EX Strike Eagle II (фото)

Остання версія F-15EX є кардинально модернізованим літаком, по суті всередині це абсолютно новий борт. Спільного з F-15E винищувач Strike Eagle II має лише візуальну частину.

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F-15 Eagle — це один із найефективніших винищувачів у світі, який виробляється от вже 50 років. У The War Zone зробили спецвипуск про літак виробництва Boeing.

Зараз компанія Boeing виробляє винищувач F-15EX Strike Eagle II для Повітряних сил США — це один з найважливіших бортів. Остання модернізація пропонує такі можливості, яких немає у багатьох інших платформ.

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"Фізичні розміри цього літака означають, що ми можемо розширити обчислювальну потужність, а також ми зможемо встановити на борт нові датчики, нові капсули та нову зброю. Тому, оскільки темпи розвитку технологій продовжують прискорюватися, оскільки супротивник продовжує розвиватися, F-15 залишатиметься на рівні або випереджатиме цей темп для ПС США", — заявив Роб Новотний ексофіцер Повітряних сил США, а зараз директор з розвитку винищувачів Boeing.

Фото: US Air Force

Перший серій F-15A вийшов з виробничої лінії McDonnell Douglas у Сент-Луїсі 50 років тому. Потім у листопаді 1974 року його доставили у 555-ту тактичну навчально-тренувальну ескадрилью на авіабазі Люк. Перші повітряні перемоги F-15 були в ізраїльських Повітряних силах проти сирійських МіГів у 1979 році.

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Ефективність Eagle розкрилася під час завоювання переваги в повітрі під час операції "Буря в пустелі" у 1991 році. коли застосовувалися ракети AIM-7 Sparrow для ударів по іракських цілях. Важливість ролі F-15 неодноразово відкривалася під час операцій. Останнім з таких прикладів є відбиття повітряного нападу Ірану на Ізраїль 13 квітня. Тоді F-15E Strike Eagle перехоплювали ворожі цілі.

10 причин придбати F-15 Eagle Фото: Boeing

Універсальність F-15 призвела до того, що з Повітряних сил США фактично витіснили винищувачі F-111 Aardvark, а також до створення індивідуальних версій Strike Eagle для Саудівської Аравії, Ізраїлю, Сингапуру та Південної Кореї.

Boeing обʼєднався McDonnell Douglas у 1997 році. Тоді ж були плани удосконалити F-15 ще більше, щоб отримати нових клієнтів. Так зʼявилася версія F-15QA (Qatar Advanced) та F-15SA (Saudi Advanced). Вони мали передові датчики та системи керування. Проте останньою революційною віхою у розвитку став F-15EX Strike Eagle II.

Літак отримав великий дисплей у кабіні, у шоломі, передовий радар AN/APG-82 AESA, передовий бортовий компʼютер, оновлений звʼязок й просунуту систему електронної боротьби та спостереження EPAWSS. Список можна продовжувати і далі, але Новотні каже, що по суті F-15EX — це новий літак.

Перший серійний винищувач F-15EX Фото: US Air Force

"Хоча він виглядає так, як F-15 виглядав протягом 50 років, ви не побачите вдосконалення виробництва зсередини. Конструкція, яка була майже доведена до досконалості в 1960-х і 70-х роках, генетична культура, яка пронизує цю платформу, оператори, винищувачі, технічні фахівці — ми взяли всі ці уроки і вклали їх в розвиток того, що є F-15EX, який стоїть у мене за спиною. Цей літак побудований на фундаменті бойової досконалості, ремонтопридатності і низьких витрат на утримання", — продовжує представник Boeing.

Boeing виробляє 1,5 літака на місяць Фото: Boeing

Зараз потужності компанії дозволяють виготовляти півтора літака на місяць. Boeing робить все, щоб пришвидшити виробництво й скоротити витрати. Частина деталей літака збирається за технологією повнорозмірною детермінантною збіркою (FSDA). Також частину виробництва повернули з Південної Кореї у США.

Нагадаємо, Фокус перекладав статтю Ставроса Атламазоглу про F-15EX Strike Eagle II, який змінює правила гри для ЗС США.

8 квітня ЗМІ писали, як Японія рятувала F-15J від можливого цунамі після землетрусу на Тайвані.