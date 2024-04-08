Як Японія рятувала F-15J від можливого цунамі після землетрусу на Тайвані (фото)

Японські Повітряні сили самооборони вивели на трасу з десяток літаків, щоб врятувати їх від можливої зони ураження цунамі.

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Після землетрусу на Тайвані японські Повітряні сили самооборони перевели винищувачі F-15J з авіабази Наха на висоту. Про це повідомляє The War Zone.

Забезпечення захисту критично важливого обладнання від негоди є головним пріоритетом для військових баз у світі. Яскравим прикладом є Японія, де військові перевели винищувачі F-15J з авіабази на висоту прямо на цивільній дорозі. Авіабаза Наха знаходиться на узбережжі Східнокитайського моря на півдні острова Окінава. На базі розташовано близько 40 F-15J. Літаки є частиною 9-го авіакрила Наха, яке має дві тактичні винищувальні ескадрильї 204-та та 304-та.

Військові вивели десятки літаків з авіабази

"Після попередження про цунамі 3 квітня авіабаза Наха намагалася оцінити ситуацію з пошкодженнями в районі Сакісіма, і в той же час евакуювала винищувачі F-15 і транспортні засоби на висоту, щоб захистити обладнання", — повідомили на базі.

Попередження про цунамі було видано на прибережних районах Окінави. Раніше на Тайвані стався найсильніший землетрус за останні 25 років силою 7,4 бала за шкалою Ріхтера. Його поштовхи відчувались у Японії і Китаї. Також на сусідній базі Канеда базуються американські військові. Якби цунамі виникло внаслідок землетрусу біля Тайваню і рухалося на північній схід, то воно вдарило б безпосередньо по базі Наха.

Евакуація F-15J

F-15J відіграють важливу роль у захисті від загроз безпосередньо з Китаю. Китайці претендують на острови Сенкаку в Східнокитайському морі. Виведення з ладу літаків F-15J мало б серйозну загрозу для Японії.

Нагадаємо, 3 квітня на Тайвані стався найпотужніший за 25 років землетрус.

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