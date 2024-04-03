Загроза 3-метрового цунамі: на Тайвані стався найпотужніший за 25 років землетрус (відео)

Магнітуда підземних поштовхів становила 7,2 бала, що призвело до руйнування десятків будівель та інших об'єктів. Під завалами можуть перебувати люди. Крім того, небезпека існує тепер і для Японії.

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На Тайвані стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бала, у зв'язку з яким є загроза цунамі. Такого не було вже 25 років. Про це пише The Guardian.

Сталося це біля східного узбережжя Тайваню 3 квітня. Востаннє землетрус такої сили фіксувався ще 1999 року. Епіцентр розташований лише за 18 кілометрів на південь від міста Хуалянь, проте підземні поштовхи могли на собі відчути всі жителі острова.

Примітно, що через стихійне лихо на Тайвані було зруйновано багато будівель і мостів. Це можна побачити на кадрах, які активно зараз публікуються в мережі. Також понад 90 тисяч людей тимчасово залишилися без електрики.

Для допомоги в ліквідації наслідків на місце трагедії відправили військовий персонал, а школи та інші установи були змушені зупинити свою роботу.

Після підземних поштовхів у Центральному метеорологічному управлінні Тайваню заявили, що існує загроза цунамі, тому місцевим жителям рекомендується евакуюватися на висоту. Ще одне стихійне лихо могло торкнутися північного узбережжя острова.

У японському метеорологічному агентстві також заявили про загрозу цунамі на півдні островів Міякодзіма та Окінава, а висота хвиль може сягати одразу 3 метрів. У зв'язку з цим більшість рейсів було скасовано.

За даними Associated Press, на момент публікації матеріалу було відомо про 4 загиблих, але деякі люди можуть ще перебувати під завалами. Також щонайменше 57 людей отримали травми. Цифри є попередніми, адже робота над ліквідацією наслідків триває.

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області також фіксували землетрус. Джерело підземних поштовхів, за даними фахівців, розташоване на глибині 7 кілометрів поблизу міста Надвірна.

За кілька днів до цього землетрус був і на території Полтавської області. Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований у Решетилівському районі регіону. Землетрус могли відчути люди на високих поверхах.