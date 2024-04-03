Угроза 3-метрового цунами: на Тайване прошло самое мощное за 25 лет землетрясение (видео)

Магнитуда подземных толчков составила 7,2 балла, что привело к разрушению десятков зданий и других объектов. Под завалами могут находиться люди. Кроме того, опасность существует теперь и для Японии.

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На Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла, в связи с которым есть угроза цунами. Такого не было уже 25 лет. Об этом пишет The Guardian.

Произошло это у восточного побережья Тайваня 3 апреля. В последний раз землетрясение такой силы фиксировалось еще в 1999 году. Эпицентр расположен всего в 18 километрах к югу от города Хуалянь, однако подземные толчки могли на себе ощутить все жители острова.

Примечательно, что из-за стихийного бедствия на Тайване были разрушены многие здания и мосты. Это можно увидеть на кадрах, которые активно сейчас публикуются в сети. Также более 90 тысяч людей временно остались без электричества.

Для помощи в ликвидации последствий на место трагедии отправили военный персонал, а школы и другие учреждения были вынуждены остановить свою работу.

После подземных толчков в Центральном метеорологическом управлении Тайваня заявили, что существует угроза цунами, поэтому местным жителям рекомендуется эвакуироваться на высоту. Еще одно стихийное бедствие могло затронуть северное побережье острова.

В японском метеорологическом агентстве также заявили об угрозе цунами на юге островов Миякодзима и Окинава, а высота волн может достигать сразу 3 метров. В связи с этим большинство рейсов были отменены.

По данным Associated Press, на момент публикации материала было известно о 4 погибших, но некоторые люди могут еще находиться под завалами. Также не менее 57 человек получили травмы. Цифры являются предварительными, ведь работа над ликвидацией последствий продолжается.

Напомним, 5 марта сообщалось, что в Ивано-Франковской области также фиксировалось землетрясение. Источник подземных толчков, по данным специалистов, находится на глубине 7 километров вблизи города Надворная.

За несколько дней до этого землетрясение было и на территории Полтавской области. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в Решетиловском районе региона. Землетрясение могли ощутить люди на высоких этажах.