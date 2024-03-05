Второе за неделю: на Ивано-Франковщине зафиксировали землетрясение (фото)

Источник подземных толчков, по данным специалистов, находится на глубине 7 километров вблизи города Надворная. Последнее землетрясение в Украине произошло 1 марта в Полтавской области.

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На Ивано-Франковщине 4 марта 2024 года зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7. Об этом информирует Главный центр специального контроля.

По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Координаты эпицентра: широта — 48,64 с. ш., долгота — 24,61 в. д.

"Источник землетрясения находится в районе городе Надворная, Ивано-Франковской области, на глубине 7 км. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами. Последнее землетрясение из этого района было 6 февраля 2024 года магнитудой 2,4", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине 1 марта ночью было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составляла 3,6 баллов. Отмечается, что эпицентр подземных толчков фиксировался к западу от города Полтава, в Решетиловском районе региона. При этом оно было не особо сильным, поэтому многие даже могли не почувствовать ничего.

7 февраля сообщалось, что землетрясение фиксировалось в Ивано-Франковской области. По словам сейсмологов, по классификации землетрясение относится к "едва ощутимым". Его магнитуда составила 2,6 баллов.