Как Япония спасала F-15J от возможного цунами после землетрясения на Тайване (фото)

Японские Воздушные силы самообороны вывели на трассу с десяток самолетов, чтобы спасти их от возможной зоны поражения цунами.

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После землетрясения на Тайване японские Воздушные силы самообороны перевели истребители F-15J с авиабазы Наха на высоту. Об этом сообщает The War Zone.

Обеспечение защиты критически важного оборудования от непогоды является главным приоритетом для военных баз в мире. Ярким примером является Япония, где военные перевели истребители F-15J с авиабазы на высоту прямо на гражданской дороге. Авиабаза Наха находится на побережье Восточно-Китайского моря на юге острова Окинава. На базе расположено около 40 F-15J. Самолеты являются частью 9-го авиакрыла Наха, которое имеет две тактические истребительные эскадрильи 204-я и 304-я.

Военные вывели десятки самолетов с авиабазы

"После предупреждения о цунами 3 апреля авиабаза Наха пыталась оценить ситуацию с повреждениями в районе Сакисима, и в то же время эвакуировала истребители F-15 и транспортные средства на высоту, чтобы защитить оборудование", — сообщили на базе.

Предупреждение о цунами было выдано на прибрежных районах Окинавы. Ранее на Тайване произошло сильнейшее землетрясение за последние 25 лет силой 7,4 балла по шкале Рихтера. Его толчки ощущались в Японии и Китае. Также на соседней базе Канеда базируются американские военные. Если бы цунами возникло в результате землетрясения возле Тайваня и двигалось на северо-восток, то оно ударило бы непосредственно по базе Наха.

Эвакуация F-15J

F-15J играют важную роль в защите от угроз непосредственно из Китая. Китайцы претендуют на острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Вывод из строя самолетов F-15J имел бы серьезную угрозу для Японии.

Напомним, 3 апреля на Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение.

Ранее Фокус перевел статью как Япония и Америка готовятся к войне с Китаем в рамках учений "Железный кулак-2024".