F-14 Tomcat: как фильм с Томом Крузом прославил истребитель и почему США от него отказались

Последний полет самолета Grumman F-14 "Томкэт" 22 сентября 2006 года ознаменовал конец эпохи и вызвал споры о преждевременности вывода легендарного истребителя из эксплуатации.

Фокус перевел статью Питера Сучиу о заслуженной пенсии самолета F-14 Tomcat в строю Воздушных сил США.

Последний полет самолета Grumman F-14 Tomcat 22 сентября 2006 года ознаменовал конец эпохи и вызвал дискуссии о преждевременности его выхода на пенсию. Достижения "Томкэта", прославленные в культовом фильме "Топ Ган", не ограничиваются его боевыми заслугами, вызывая ностальгию по 80-м годам и героям кино. Несмотря на его историческое значение и культурное влияние, эволюция военных технологий и анализ операционных затрат и выгод привели к снятию самолета с вооружения. По мере развития новых, более мощных самолетов, таких как F-15 и F-16, "Томкэт", несмотря на его историческое прошлое и связь с поп-культурой целого поколения, был признан пережитком своего времени, неспособным адаптироваться к современным требованиям ведения войны.

Неподвластен времени: история культового самолета F-14 Tomcat

Официальный последний полет Grumman F-14 "Томкэт" состоялся 22 сентября 2006 года на военно-морской авиационной базе Осеана. В нем участвовали капитан-лейтенант Крис Ричард и лейтенант Майк Петронис на запасном F-14 после того, как у основного самолета возникли механические проблемы. Уже одно это должно дать ответ на вопрос, который задавали на различных интернет-форумах: не слишком ли рано ВМС США сняли с вооружения F-14.

На это можно ответить вопросом: как пятидесятилетний Том Круз все еще может играть роль боевого пилота в фильме "Топ Ган: Мэверик". Мы должны помнить, что голливудские фильмы строятся фантазиях и неправдоподобных допущениях, в то время как решения американских военных основаны на фактах, даже если в какой-то момент эти решения могут казаться не совсем оправданными.

В случае с F-14 все свелось к простой математике. Стоимость и эксплуатационные характеристики "Томкэта" просто не сходились.

Харрисон Касс, пишущий для The National Interest, недавно утверждал, что трансцендентный статус F-14 получил не благодаря своим боевым характеристикам – хотя они были достаточно выдающимися, – а благодаря фильму 1986 года "Топ Ган". Другими словами, авиационные гики ностальгируют по этому самолету, потому что Том Круз выглядит чертовски круто, управляя им в роли Пита "Мэверика" Митчелла.

Этот фильм сделал Круза суперзвездой и доказал, что он может играть в боевиках, а "Человек дождя" и "Цвет денег" показали, что у него есть диапазон драматического актера. К тому же у фильма был достойный саундтрек, и даже сегодня его заглавная песня регулярно звучит на волне Sirius XM "80-s on 8", а песня "Danger Zone" помогла такому неуклюжему растяпе, как Кенни Логгинс, казаться крутым. Ладно, из-за этого распалась группа Berlin, а "Take My Breath Away" – далеко не лучшая их песня, но суть вы поняли.

Эх, 80-е!

Поколение X (в том числе и автор этих строк) и более молодые бэби-бумеры до сих пор увлекаются 1980-ми, и это, безусловно, сыграло свою роль. F-14 неподвластен времени, почти как те группы 80-х, которые все еще продолжают выступать – по крайней мере, до тех пор, пока вы не увидите Duran Duran или Berlin на гастролях и только тогда вдруг поймете, что тонкие галстуки, штаны-парашюты и подплечники лучше оставить в прошлом.

Так какое отношение все это имеет к F-14 "Томкэт"?

Как отметил Харрисон Касс, ностальгия по F-14 может быть вызвана фильмом 1980-х годов, но факт остается фактом: самолет впервые поднялся в воздух в 1970-х годах, а на вооружение был принят в 1974 году. Другими словами, "Томкэт" появился на свет, когда Америка все еще была втянута во Вьетнамскую войну – и именно в это время зарождались мы, поколение X. Таким образом, саундтреком для "Томкэта" должны стать ранние Led Zeppelin, поздние Beatles и The Who.

Может быть, эти группы и круты, и до сих пор остаются классическими, но сейчас в них столько же мертвых участников, сколько осталось живых.

Cаундтреком для "Томкэта" должны стать ранние Led Zeppelin, поздние Beatles и The Who Фото: Flickr

Это напоминание о том, что вещи стареют, время движется вперед, и то, что когда-то было передовым, сейчас уже не в моде. Хотя старые рокеры все еще могут зажигать – пример тому Кит Ричардс из Rolling Stones, ровесник президента Джо Байдена, – старые самолеты просто устарели и уже не так хороши, как более новые истребители.

Наконец, F-15 и F-16 постоянно совершенствовались, в то время как F-14 не получил должного развития. На это можно возразить, что с появлением F/A-18 Hornet, а затем и Super Hornet, F-14 стал не нужен. Возможно, он – просто старая собака, которую нельзя было научить новым трюкам.

Фильм Том Круза сделал истребитель культовым. Но все же F-14 сошел со сцены

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он сотрудничал с более чем четырьмя десятками журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Он регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu.