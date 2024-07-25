Boeing модернізує винищувач F-15EX: ветеран авіації отримає сучасну РЕБ

Фахівці зазначили, що передові технології радіоелектронної боротьби значно розширять функції F-15EX, однак цей літак не має військово-морського варіанту. Це може обмежити сферу його тактичного застосування.

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На авіасалоні "Фарнборо 2024" компанія Boeing анонсувала свої плани з оснащення винищувача F-15EX передовими технологіями радіоелектронної боротьби (РЕБ), аналогічними системам винищувача E/A-18G Growler. Це нововведення здатне кардинально змінити можливості F-15EX у сучасних конфліктах, де контроль над електромагнітним спектром має ключове значення. Про це 25 липня повідомили оглядачі Army Recognition.

Виконавчий директор Boeing із розвитку винищувального бізнесу Роб Новотни повідомив, що дослідження спрямоване на адаптацію F-15EX до швидкого розвитку технологій виявлення та систем ППО, особливо проти стелс-літаків, таких як F-22 і F-35.

"Ми оцінюємо технічну спроможність поєднання можливостей, подібних до EA-18G, з платформою F-15EX", — сказав він.

За його словами, цей крок зроблено у зв'язку з тим, що випуски F/A-18E/F Super Hornet планують припинити 2027 року, тим самим завершивши й виробництво E/A-18G Growler.

Переваги F-15EX із технологіями Growler

F-15EX, відомий як Eagle II, вже оснащений складними системами РЕБ, включно з системою пасивного активного попередження виживаності Eagle (EPAWSS), яка надає передові можливості глушіння та протидії. Експерти зазначили, що з можливою інтеграцією технологій Growler, F-15EX може стати природним наступником літака, що спеціалізується на радіоелектронній боротьбі. А інтеграція цих технологій значно розширить функції F-15EX, дозволивши йому виконувати місії з придушення та знищення засобів ППО противника (SEAD/DEAD).

"Сучасний повітряний бій вимагає командування електромагнітним спектром і ця платформа буде лідером у наступному десятилітті або двох", — наголосив Новотни.

Водночас, попри значні переваги, аналітики звернули увагу, що на відміну від Growler, F-15EX не має військово-морського варіанту, що робить його непридатним для дій із палуби авіаносця. Це може обмежити його тактичні застосування, особливо в операціях ВМС США.

Важливо

Є одна проблема: що не так із новітнім винищувачем F-15EX

Раніше оглядачі The War Zone зробили спецвипуск про літак F-15 Eagle, назвавши його одним із найефективніших винищувачів у світі, який виготовляється ось уже 50 років. У матеріалі зазначалося, що остання версія F-15EX є кардинально модернізованим літаком, по суті всередині це абсолютно новий борт.