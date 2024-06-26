Нехарактерные мисси для "Орлов": испытатели F-15EX готовят самолет к новым задачам (фото)

Американские летчики рассказали, что одним из главных преимуществ F-15EX является возможность быстро устанавливать на него новое вооружение, поскольку машина способна нести большой вес.

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ВВС США активно рассматривают расширение возможностей своего новейшего истребителя F-15EX Eagle II. Этот самолет может стать важным элементом в различных военных сценариях, выполняя нетрадиционные, как для этой машины, задачи. Как рассказали 25 июня обозреватели The War Zone, в будущем F-15EX может использоваться в качестве командного узла, платформы для крупногабаритного вооружения и, возможно, в качестве ключевого инструмента в концепции пилотируемой и беспилотной группы.

Первоначальная задача группы испытателей на авиабазе Эглин во Флориде заключалась в вводе F-15EX в эксплуатацию. Основная цель — замена устаревших F-15C в подразделениях Национальной гвардии ВВС. Испытания подтвердили, что F-15EX готов к серийному производству и замене старых машин.

Фото: the war zone

Особенности F-15EX

Одной из ключевых особенностей F-15EX является цифровая система fly-by-wire, которая увеличивает возможности по несению вооружения. Истребитель может нести до 12 ракет класса "воздух-воздух", но дополнительные внешние станции вооружения открывают возможности для установки крупногабаритного оружия, включая гиперзвуковые ракеты.

"Теперь мы можем летать с двумя станциями вооружения на внешнем крыле, потому что электрическая система управления полетом поддерживает стабильность самолета в этих режимах", — рассказал летчик-испытатель майор Аарон Эшкенази.

Фото: the war zone

Одним из главных преимуществ F-15EX является возможность быстро устанавливать на него новое вооружение, поскольку он имеет внешнюю подвеску и способен нести большой вес. По словам пилота, особенность F-15 заключается в физической возможности нести много оружия, но в настоящее время в Эглине не ведут никаких работ по наращиванию вооружению, кроме AIM-9X и AIM-120.

"Однако есть оружие, над которым мы работаем. Например, мы запустили две JASSM-ER (AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile — Extended Range) с F-15EX во время учений Combat Hammer", — уточнил Эшкенази.

Также F-15EX оснащен системой радиоэлектронной борьбы EPAWSS, которая может быть оперативно обновлена. Эта система, по мнению испытателей, значительно повышает ситуационную осведомленность летчика. Кроме того, ведутся работы по интеграции инфракрасной поисковой системы (IRST) Lockheed Martin Legion, которая уже используется на F-15C.

Фото: the war zone

Готовность новых самолетов

Что касается эксплуатации новых машин, то обозреватели сообщили, что первый оперативный F-15EX был передан 142-му авиакрылу в Портленде в июне 2024 года. Базы Национальной гвардии ВВС в Фресно и Новый Орлеан также выбраны для размещения эскадрилий F-15EX.

Также отмечается, что обучение пилотов и технического персонала проходит с минимальными затратами, что позволяет быстро перейти с F-15C на F-15EX.

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Для чего истребителю F-15EX Strike Eagle II второе кресло (фото)

Ранее сообщалось, что последняя версия F-15EX является кардинально модернизированным самолетом. Фактически внутри это совершенно новый борт.