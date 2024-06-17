Для чего истребителю F-15EX Strike Eagle II второе кресло (фото)

Полковник Майкл Б. Косдерка сказал, что не знает, как планируют использовать второе кресло в истребителе, но возможно, в будущем что-то появится.

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В строй Национальной гвардии США прибыл первый готовый к оперативным задачам истребитель F-15EX Strike Eagle II. Издание The War Zone пообщалось с командиром 142-го крыла Redhawks полковником Майклом Б. Косдеркой, чтобы узнать об особенностях самолета.

Прибытие нового истребителя в строй 142-го крыла Нацгвардии является выдающимся событием, потому что самый молодой F-15 C/D 1984 года выпуска. Авионика была изменена, радар, но некоторые элементы остались старыми. F-15EX имеет одну особенность — наличие двух мест для летчиков. По словам Косдерка, Strike Eagle II имеет открытую архитектуру, поэтому второе кресло может использоваться в будущем.

F-15 Eagle 142-го истребительного крыла во время "прогулки слонов" Фото: US Air Force

"До меня доходили слухи, что, возможно, мы забросим туда компьютерного специалиста, который будет заниматься компьютерными вещами, но я даже не знаю, и не собираюсь делать предположений, потому что действительно не знаю. Я думаю, что есть много возможностей, которые принесет этот самолет, и которые мы, возможно, даже не рассматривали сейчас", — заявил командир 142-го крыла.

Полковник Майкл Б. Косдерка Фото: US Air Force

В будущем Strike Eagle II может стать носителем гиперзвукового оружия. На это полковник говорит, что он не знает, над чем работает RTX, Lockheed Martin или Boeing, однако он знает, что F-15 имеет одно преимущество. Самолет не позиционируется как стелс-истребитель, а потому летчики знают, что их будут видеть, а потому надо иметь дальнобойное оружие. F-15EX подходит к такой роли.

Напомним, 7 июня Нацгвардия США получила первый F-15EX Eagle II.

5 июня СМИ писали, как Boeing дошел до самой современной версии F-15EX Eagle II.