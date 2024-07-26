50 дней на орбите: астронавты NASA все еще не могут вернуться на Землю из-за аварии (фото)

Члены экипажа корабля Boeing Starliner почти 2 месяца не могут покинуть МКС из-за проблем с двигательной системой транспортного средства.

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На совместной пресс-конференции представители NASA и компании Boeing сообщили, что продолжают искать решение технических проблем, возникших с кораблем Starliner. Из-за этого двое астронавтов NASA уже 50 дней находятся на борту Международной космической станции (МКС) вместо запанированных 7-10 дней. Теперь стало известно, что они остаются в космосе до сентября, пишет Space.

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Инженеры NASA и компании Boeing (производитель корабля) проведут очередное испытание двигательной системы космического корабля Starliner в субботу, 27 июля или в воскресенье, 29 июля. Пока корабль состыкован с МКС инженеры снова хотят запустить 27 из 28 двигателей (1 вышел из строя), чтобы проверить их работоспособность и оценить уровень утечки гелия из системы.

На снимке показан корабль Boeing Starliner во время прошлого испытания двигателей на орбите Фото: NASA

Астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые прибыли на МКС на этом корабле, возможно, также присоединяться к проведению испытаний. Инженеры хотят проверить, будут ли двигатели работать в необходимом режиме для того, чтобы можно было вернуть астронавтов обратно на Землю.

Изначально астронавты, которые отправились в первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner на МКС 5 июня должны были оставаться на орбите 7-10 дней. Но во время полета к орбитальной станции и во время стыковки с МКС возникли проблемы с двигательной системой, а также были зафиксированы утечки гелия. Корабль все же состыковался с МКС 6 июня, но с тех пор прошло уже 50 дней, и инженеры до сих пор пытаются решить проблемы с кораблем и устранить неполадки. Это необходимо для того, чтобы астронавты могли вернуться домой.

Космический корабль Starliner в настоящее время состыкован с МКС Фото: Maxar

Во время испытаний на Земле с двигателями, которые установлены на Starliner, инженеры получили больше информации о возникших технических проблемах. Например, двигатель пережил серьезную деградацию в клапанной системе из-за паров диоксида азота, поэтому возникли проблемы с потоком топлива. Также в фильтрах двигателя был обнаружен тефлон, а это говорит об эрозии из-за высокой температуры.

Испытания показали, что в двигателях во время запуска возникает слишком высокая температура, чем должна быть. Для решения этой проблемы предлагают изменить способ запуска двигателей в полете. Для будущих миссий предлагают изменить защитное покрытие двигателей.

Пока что точно не известно, когда астронавты NASA покинут МКС. В NASA сообщили, что миссия продлена до 3 сентября, но точной даты возвращения на Землю так и не было названо.

Инженеры NASA и компании Boeing проведут очередное испытание двигательной системы космического корабля Starliner в субботу, 27 июля или в воскресенье, 29 июля Фото: NASA

Понимание причин проблем с двигателями и утечками гелия в корабле Starliner важно не только для того, чтобы вернуть двух астронавтов на Землю, но для будущих миссии космического корабля. Пока что планируется, что Starliner должен отправится в следующем году в 6-месячную миссию на МКС с тремя астронавтами на борту.

NASA собирается сделать этот корабль вторым постоянным транспортным средством, наряду с кораблем Crew Dragon компании SpaceX, для доставки астронавтов на орбиту.

Ранее в июле, как уже писал Фокус, в NASA сообщили, что экипаж Starliner чувствует себя хорошо на МКС и на орбите они будет находится до середины августа. Предполагалась даже спасательная миссия в случае критической ситуации.

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA обнаружил на Марсе признаки инопланетной жизни. По словам исследователей, на нашей планете такие особенности в горных породах часто связывают с окаменелостями микробов, которые живут под поверхностью.