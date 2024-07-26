50 днів на орбіті: астронавти NASA все ще не можуть повернутися на Землю через аварію (фото)

Члени екіпажу корабля Boeing Starliner майже 2 місяці не можуть покинути МКС через проблеми з руховою системою транспортного засобу.

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На спільній пресконференції представники NASA і компанії Boeing повідомили, що продовжують шукати вирішення технічних проблем, що виникли з кораблем Starliner. Через це двоє астронавтів NASA вже 50 днів перебувають на борту Міжнародної космічної станції (МКС) замість запанованих 7-10 днів. Тепер стало відомо, що вони залишаються в космосі до вересня, пише Space.

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Інженери NASA і компанії Boeing (виробник корабля) проведуть чергове випробування рухової системи космічного корабля Starliner у суботу, 27 липня або в неділю, 29 липня. Поки корабель зістикований з МКС, інженери знову хочуть запустити 27 із 28 двигунів (1 вийшов із ладу), щоб перевірити їхню працездатність і оцінити рівень витоку гелію із системи.

На знімку показано корабель Boeing Starliner під час минулого випробування двигунів на орбіті Фото: NASA

Астронавти NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс, які прибули на МКС на цьому кораблі, можливо, також приєднаються до проведення випробувань. Інженери хочуть перевірити, чи будуть двигуни працювати в необхідному режимі для того, щоб можна було повернути астронавтів назад на Землю.

Спочатку астронавти, які вирушили в перший пілотований політ корабля Boeing Starliner на МКС 5 червня мали залишатися на орбіті 7-10 днів. Але під час польоту до орбітальної станції та під час стикування з МКС виникли проблеми з руховою системою, а також було зафіксовано витоки гелію. Корабель все ж зістикувався з МКС 6 червня, але відтоді минуло вже 50 днів, і інженери досі намагаються вирішити проблеми з кораблем і усунути неполадки. Це необхідно для того, щоб астронавти могли повернутися додому.

Космічний корабель Starliner наразі зістикований з МКС Фото: Maxar

Під час випробувань на Землі з двигунами, які встановлені на Starliner, інженери отримали більше інформації про технічні проблеми, що виникли. Наприклад, двигун пережив серйозну деградацію в клапанній системі через пари діоксиду азоту, тож виникли проблеми з потоком палива. Також у фільтрах двигуна було виявлено тефлон, а це свідчить про ерозію через високу температуру.

Випробування показали, що в двигунах під час запуску виникає надто висока температура, ніж має бути. Для вирішення цієї проблеми пропонують змінити спосіб запуску двигунів у польоті. Для майбутніх місій пропонують змінити захисне покриття двигунів.

Поки що точно не відомо, коли астронавти NASA покинуть МКС. У NASA повідомили, що місію продовжено до 3 вересня, але точної дати повернення на Землю так і не було названо.

Інженери NASA і компанії Boeing проведуть чергове випробування рухової системи космічного корабля Starliner у суботу, 27 липня або в неділю, 29 липня Фото: NASA

Розуміння причин проблем із двигунами і витоками гелію в кораблі Starliner важливе не тільки для того, щоб повернути двох астронавтів на Землю, а й для майбутніх місії космічного корабля. Поки що планується, що Starliner має вирушити наступного року в 6-місячну місію на МКС із трьома астронавтами на борту.

NASA збирається зробити цей корабель другим постійним транспортним засобом, поряд із кораблем Crew Dragon компанії SpaceX, для доставки астронавтів на орбіту.

Раніше в липні, як уже писав Фокус, у NASA повідомили, що екіпаж Starliner почувається добре на МКС і на орбіті вони перебуватимуть до середини серпня. Передбачалася навіть рятувальна місія в разі критичної ситуації.

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA виявив на Марсі ознаки інопланетного життя. За словами дослідників, на нашій планеті такі особливості в гірських породах часто пов'язують зі скам'янілостями мікробів, які живуть під поверхнею.