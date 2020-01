Ковалив опровергла участие в скандале с "прослушкой Гончарука": На пленках не мой голос

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив опровергла свое участие в скандальном совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука, аудиозапись которого опубликовали СМИ вечером 15 января.

Ковалив публично заявила, что голос на записи не ее. Об этом она написала в своем Facebook.

"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", – написала замглавы Офиса Президента.

Свой комментарий в соцсети она сопроводила надписью: Keep calm and check twice (Сохраняй спокойствие и проверь дважды – с англ.).

Как сообщила Соня Кошкина в своем Telegram-канале, голос на пленке принадлежит не Юлии Ковалив, а Александре Бетлив, главному экономисту Министерства финансов, которая, как утверждает Кошкина, является соратницей Оксаны Маркаровой.

"Ну и совсем по мелочи. Голос не Юли Ковалив. По той простой причине, что ее там не было, проверить – элементарно. Это Александра Бетлий, соратница Маркаровой", – написала Кошкина.

В первой части опубликованного аудио Гончарук якобы рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

В подписи к роликам указывалось, что на совещании кроме премьера якобы присутствали министр финансов Оксана Маркарова, глава Нацбанка Яков Смолий, его первый зам Екатерина Рожкова и зам Дмитрий Сологуб, замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, Дмитрий Сологуб и министр экономики Тимофей Милованов.

Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что не имеет информации по поводу публикации прослушки разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министрами.