Гончарук отреагировал на запись прослушки: Если в стране ничего не меняется, то я полный "профан"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями прослушки якобы из его кабинета. Он не сказал, являются ли эти записи подлинными.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Премьер заявил, что с самого начала против команды президента и правительства работало много людей, которым хотелось бы, чтобы им в Украине ничего не удалось, добавив, что против правительства и него лично развернулись массированные атаки в социальных сетях и СМИ.

По его мнению, это свидетельство того, что его команда на правильном пути.

"Мы перекрыли и продолжаем перекрывать много коррупционных потоков и схем. И не даем грабителям продолжать обкрадывать страну. Они уже потеряли миллионы гривен и дальше будут терять миллионы гривен теневого дохода", – сказал Гончарук.

"Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не запугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – добавил он.

По словам Гончарука, главная цель работы его команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, "без схематозов и договорняков". Он сказал, что борьба будет продолжаться, выразив уверенность в победе.

Закончил свою речь Гончарук, сообщив о хороших, по его мнению, изменениях в экономике страны.

Он акцентировал внимание на то, что курс гривны укрепился, а накопления международных резервов увеличились до 7-летнего максимума и составляют 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2500 млн долларов, а инфляция снизилась на 4,1%.

"Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!", – подытожил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что не имеет информации по поводу публикации прослушки разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министрами.