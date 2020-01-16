Рада проголосовала за законопроекты о разведке в первом чтении

Верховная Рада Украины поддержала за основу в повторном первом чтении законопроект №2412-д "О разведке". Также был проголосован законопроект №2414-д "О Службе внешней разведки".

За законопроект "О разведке" проголосовали 233 народных депутата.

Проект направлен на совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышение эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами. Он должен заменить действующий сейчас закон "О разведывательных органах Украины".

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Напомним, Рада хочет наделить Нацгвардию возможностью заниматься разведкой внутри и за пределами Украину.

Согласно новому проекту закона, НГУ получит права разведоргана внутри МВД. Сейчас такие компетенции есть только у разведки Минобороны. В случае принятия законопроекта, подразделения Нацгвардии смогут внедрять агентуру и организовывать спецоперации. И все это за пределами Украины.

За документ №2414-д "О Службе внешней разведки" проголосовали 273 нардепа.

В частности, предлагается изложить в новой редакции закон "О Службе внешней разведки Украины", урегулировать вопросы правового статуса ведомства, руководства его деятельностью и общей структуры.

Документом определен правовой статус Службы внешней разведки Украины, унормирован в соответствии с Конституцией Украины вопрос руководства, а также назначение и увольнение с должностей председателя, первого заместителя и заместителей главы ведомства.

Как ранее сообщал Фокус:

15 октября президент Зеленский подписал закон №1009 и наделил правом прослушки два ведомства – НАБУ и ГБР.

НАБУ позже заявило, что для использования "прослушки" необходимо привести в соответсвие с УПК акты об использовании техсредств для прослушивания.