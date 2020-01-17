Офис генпрокурора в третий раз требует от Ирана передать "черные ящики" сбитого самолета

Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

"В пятницу, 17 января 2020 года, Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту этой авиатрагедии.

Украина не получила от Ирана ни одного ответа на два запроса по доступу к "черным ящикам" сбитого у Тегерана Boeing 737.

Ранее специалисты из Ирана и Украины уже договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации также говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.

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