В Карпатах на канатной дороге застряли 25 человек. Спасатели уже на месте

В Карпатах, у пгт. Славское, на горе Погар остановился подъемник с 25 людьми. Спастели уже на месте и снимают на землю туристов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Предварительная причина остановки – неисправность редуктора.

По состоянию на 18:00 спасатели уже сняли 11 человек, в т.ч. 3-х детей. На подъемнике все еще находятся 14 человек.

К спасательным работам привлекли 14 человек и 3 единицы техники.

Как ранее сообщал Фокус:

На Драгобрате деталь оторвалась от подъемника во время движения кресел, и вместе с ней вниз рухнули два человека.