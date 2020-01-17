В Карпатах на канатной дороге застряли 25 человек. Спасатели уже на месте
В Карпатах, у пгт. Славское, на горе Погар остановился подъемник с 25 людьми. Спастели уже на месте и снимают на землю туристов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Предварительная причина остановки – неисправность редуктора.
По состоянию на 18:00 спасатели уже сняли 11 человек, в т.ч. 3-х детей. На подъемнике все еще находятся 14 человек.
К спасательным работам привлекли 14 человек и 3 единицы техники.
Как ранее сообщал Фокус:
- На Драгобрате деталь оторвалась от подъемника во время движения кресел, и вместе с ней вниз рухнули два человека.
- Подъемник на чешском горнолыжном курорте Букова гора сломался из-за упавшего дерева.