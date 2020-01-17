Украина и Грузия заявили о препятствовании морским поисково-спасательным операциям со стороны РФ

Украина и Грузия заявили в Международной морской организации (International Maritime Organization) о неправомерной деятельности России, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом сообщает заместитель постоянного представителя Украины при IMO Виталий Мошкивский в Facebook.

"Украина и Грузия обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, препятствующую поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США", – сообщил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В июне президент Украины Владимир Зеленский приехал на учения морской охраны Госпогранслужбы, Нацгвардии, ГСЧС и Нацполиции в Азовском море.

В августе глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Украине нужно усиливать присутствие охраны и Военно-морских сил в Азовском море.