Операция проходила во взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями

Вертолет Морской авиационной бригады обнаружил в Азовском море корабль береговой охраны ФСБ России, который проводил сбор разведывательных данных в непосредственной близости от украинской морской границы.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Factbook.

"Во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль был обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведданных", – говорится в сообщении.

Вертолет морской авиационной бригады ВМС Украины

Украинский вертолет произвел нескольких облетов вокруг разведывательного российского корабля, заставив его отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

На борту вертолета

Отмечается, что операция проходила во взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.

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