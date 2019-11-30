Макрон наградил командующего ВМС Украины орденом "За заслуги"
Орден "За заслуги" является вторым по значимости во Франции
Командующего Военно-морскими силами Украина адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Французской Республики "За заслуги".
Об этом сообщается на странице командования ВМС ВСУ в Facebook.
Отмечается, что в субботу, 30 ноября, награду Воронченко вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Одессе на борту натовского корабля Commandant Birot, который недавно прибыл в украинский порт.Важно
"Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС", – заявил посол.
По его словам, орден "За заслуги" является вторым по значимости во Франции.
Посол отметил, что о высоком уровне сотрудничества между Украиной и Францией говорят стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей и остановки французских кораблей в Одессе.
В свою очередь, Воронченко отметил, между украинским и французским флотами существует активное и разностороннее сотрудничество.
По его мнению, каждое прибытие корабля – это очередной один шаг для безопасностив в регионе.
"Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов для того, чтобы Военно-морские силы быстрее получали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", – сказал адмирал.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно сообщалось, что Воронченко во время визита в Одессу посла Франции в Украине Этьена де Понсена будет награжден французским национальным орденом "За заслуги".
- Игорь Воронченко заявил, что российский президент Владимир Путин живет по понятиям времен Екатерины ІІ.