В СНБО заявили о сложностях переговоров с Ираном по возвращению "черных ящиков"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета МАУ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", – заявил секретарь СНБО.
Данилов обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по освещению данного вопроса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.
- Глава комиссии по расследованию аварий гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар ранее заявлял, что иранская сторона готова отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.