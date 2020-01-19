В СНБО заявили о сложностях переговоров с Ираном по возвращению "черных ящиков"

2020-01-19 20:40:46

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Алексей Данилов заявил, что распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета МАУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные. Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность",  – заявил секретарь СНБО.

Данилов обратился к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по освещению данного вопроса.

Как ранее сообщал Фокус: 

  • Глава комиссии по расследованию аварий гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар ранее заявлял, что иранская сторона  готова отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.
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