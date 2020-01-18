Иран подтвердил, что передаст "черные ящики" сбитого самолета в Киев

В работе также примут участие эксперты из Франции, Канады и США

Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в работе также примут участие эксперты из Франции, Канады и США.

Как заявил директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, бортовые самописцы будут переданы Киеву по просьбе украинской стороны.

В столице Украины группа экспертов будет работать над расшифровкой "черных ящиков", однако в случае неудачи они будут отправлены в Париж.

Как ранее сообщал Фокус: