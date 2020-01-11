Расшифровка черных ящиков самолета МАУ пройдет в Украине

2020-01-11 22:25:57

89 0

Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке

Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.

 Об этом Бюро сообщило в Twitter.

"Бюро расследований и анализа подтверждает, что примет участие в технической работе по расшифровке черных ящиков, которая пройдет в Украине",  – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Бюро заявили, что ответственность за любые вопросы относительно времени и прогресса расследования ложится иранские власти. 

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...