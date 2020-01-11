Расшифровка черных ящиков самолета МАУ пройдет в Украине
2020-01-11 22:25:57
Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации примет участие в работе по расшифровке
Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
Об этом Бюро сообщило в Twitter.
"Бюро расследований и анализа подтверждает, что примет участие в технической работе по расшифровке черных ящиков, которая пройдет в Украине", – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе Бюро заявили, что ответственность за любые вопросы относительно времени и прогресса расследования ложится иранские власти.
Как ранее сообщал Фокус:
- Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция уже начала формальную процедуру международного расследования в Международной организации гражданской авиации.
- В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").
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