Франция начала процедуру международного расследования по сбитому Boeing, – ОП

Зеленский поблагодарил Макрону за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Макрону за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране.

"Поддержка вашего государства очень важна для нас в это трагическое время. Благодарен за готовность Франции помочь нам в проведении расследования", – сказал президент.

Стороны отметили, что такое быстрое установление истины стало результатом четкой работы украинской экспертной группы в Иране и консолидированной поддержки со стороны международных партнеров.

По словам Макрона, Франция уже начала формальную процедуру международного расследования в Международной организации гражданской авиации.

Зеленский и Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.

Президент Франции пообещал способствовать расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в Нормандском формате 9 декабря.Зеленский рассказал Макрону о ситуации с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог.

Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонок в формате Украина – Франция – Германия в ближайшее время. Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского.

Как ранее сообщал Фокус:

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.