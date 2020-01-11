Зеленский ждет от Ирана полного признания вины и привлечения виновных к ответственности
2020-01-11 08:58:37
Президент надеется, что теперь расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий
Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в катастрофе украинского самолета.Об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.
"Но мы настаиваем на полном признании вины. Ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", – заявил он.
Зеленский надеется, что теперь расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий. "Украинские специалисты должны получить полный доступ к материалам, нужно взаимодействие для установления справедливости", – резюмировал президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- Генштаб иранских вооруженных объявил утром 11 января, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки".
- 10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.
- В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.
- После обвинений в поражении самолета ракетой Иран сразу же согласился открыть бортовые "черные ящики".