Зеленский ждет от Ирана полного признания вины и привлечения виновных к ответственности

Президент надеется, что теперь расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий

Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в катастрофе украинского самолета.Об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

"Но мы настаиваем на полном признании вины. Ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", – заявил он.

Зеленский надеется, что теперь расследование будет проходить без искусственных задержек и препятствий. "Украинские специалисты должны получить полный доступ к материалам, нужно взаимодействие для установления справедливости", – резюмировал президент.

Как ранее сообщал Фокус: