Сотрудник УГО застрелился в Центризбиркоме в Киеве
Сотрудник Управления госохраны застрелился в здании ЦИК в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
Военнослужащий был 1995 года рождения. Свел счеты с жизнью он сегодня в 18:20.
Его мотивы пока неизвестны. Работник УГО выстрелил из табельного пистолета Макарова себе в голову.
Открыто производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Как ранее сообщал Фокус:
- В городе Сквира (Киевская область), 21-летний полицейский, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, выстрелил себе в голову из табельного огнестрельного оружия.
- В Харькове 23-летний мужчина подорвал себя гранатой на балконе многоэтажки.