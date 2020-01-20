Украина откроет посольство в Албании, – Гончарук

В ближайшее время будут открыты посольства Украины в Албании и Албании в Украине, сообщает правительственный портал.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с премьер-министром Албании Эдди Рамой, который также является председателем ОБСЕ.

По словам Гончарука, цель Украины – усиление двустороннего сотрудничества между странами.

"Мы приветствуем согласие албанской стороны на открытие на ее территории украинского посольства и готовы утвердить соответствующий запрос, который мы получили в прошлом месяце от Албании. Надеемся на открытие посольств в ближайшие месяцы", – заявил Гончарук.

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Кроме того, стороны обсудили заключение Соглашения о зоне свободной торговли между странами.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также заявил, что Украина в этом году откроет посольство в Албании, пишет УНИАН.

"Мы в этом году, например, собираемся открыть наше посольство в Тиране. Мы долгое время над этим работали. Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим странам ближе быть друг к другу", – отметил Пристайко.

Премьер-министр Украины во время встречи также выразил соболезнования в связи с гибелью граждан в результате землетрясения, которое произошло в ноябре в Албании.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года в Нидерландах, в городе Ден Бош, торжественно открыли почетное консульство Украины.

30 марта 2019 года в польском городе Катовице официально открыли почетное консульство Украины.