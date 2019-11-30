Около 2000 человек получили ранения

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что поисково-спасательная операция после землетрясения в Албании завершена, число погибших составляет 50 человек, и, как полагают, в руинах больше нет тел.

Об этом сообщает АР.

Данные показывают, что более 1465 зданий в столице страны, Тиране, и около 900 в близлежащем Дурресе были серьезно повреждены во время землетрясения. Одно из поврежденных зданий снесли. Ожидается снесение еще 12.

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Около 2000 человек получили ранения, одна женщина находится в коме.

По предварительным данным, по меньшей мере 4000 человек остались без жилья.

Около 2500 человек из поврежденных домов были переселены в гостиницы. Другие были доставлены в соседнее Косово или переехали в восточные районы Албании.

Пострадавшим и семьям погибших обещают выплатить по 9 тысяч долларов.

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Как ранее сообщал Фокус:

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром во вторник, 26 ноября, в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки также ощущались в Косово и Греции.