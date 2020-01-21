На работу в Минобороны пыталась устроиться женщина с паспортом РФ и знакомыми в ФСБ, – СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины помешала крымчанке, которая имеет российское гражданство и связи со спецслужбами РФ, трудоустроиться на должность в Минобороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что на протяжении нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила – она не имела ни постоянного места заработка, ни источники доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора", – сказано в сообщении.

Именно после одной из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства.

"Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с должностными лицами стран-членов НАТО", – рассказали в СБУ.

Она успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная СБУ проверка установила, что претендентка имеет российское гражданство, а также знакомых из ФСБ.

Как ранее сообщал Фокус:

В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.

В ноябре 2019 года российские спецслужбы также пытались завербовать жителя Черниговской области.

Ранее сотрудники ФСБ РФ попытались завербовать трех жителей Сумской области, среди которых – бывший правоохранитель, учитель и работник одного из местных предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".