Боевик из "ДНР" подписал контракт с ВСУ и шпионил для РФ, — СБУ
2020-01-20 15:33:56
Неудавшийся шпион был задержан на горячем
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила подрывную деятельность военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, во время прохождения "военной службы" в составе террористических группировок он был завербован сотрудниками российских спецслужб.
"В начале 2019 года боевик выехал с временно оккупированной территории и поступил на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины по контракту для выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в военной сфере. Злоумышленник собирал сведения, в частности о дислокации военных частей ВСУ, в том числе в районе проведения операции Объединенных сил, их перемещении, количестве, типе вооружения, личном составе, персональных данные командиров", – сообщили в СБУ.
Военный был задержан правоохранителями во время передачи собранных разведданных вблизи военной части.
Военнослужащему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
СБУ задержала завербованного контрактника ВСУ
Как ранее сообщал Фокус:
- Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали так называемого командира взвода разведки "ЛНР". Он собирал важную информацию об инфраструктурных объектах Харьковской области.
- Коллегия судей Крюковского районного суда города Кременчуга, приговорила к 12 годам заключения жителя Полтавщины, который шпионил для российского ФСБ.
- В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.
- В ноябре 2019 года российские спецслужбы также пытались завербовать жителя Черниговской области.
- Ранее сотрудники ФСБ РФ попытались завербовать трех жителей Сумской области, среди которых – бывший правоохранитель, учитель и работник одного из местных предприятий, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".
- Сотрудники СБУ в Мариуполе прекратили разведывательно-подрывную деятельность бывшей военной Нацгвардии, которая работала на боевиков "ДНР".