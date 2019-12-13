Успел получить гражданство. СБУ поймала перебежчика, завербованного ФСБ
2019-12-13 20:11:29
Выполнить преступное задание он не успел, так как был уличен военной контрразведкой
В СБУ сообщили, что блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии, разоблачив военного-перебежчика.
Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.
"Старший офицер подразделения Воздушных сил после аннексии полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора", – сказано в сообщении.
Сообщается, что перебежчик успел получить гражданство РФ, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ, которая его завербовала.
Он должен был вернуться в Украину для сбора информации и "проведения пропагандистских спецопераций по дискредитации украинской армии".
В СБУ добавили, что выполнить преступное задание он не успел, так как был уличен военной контрразведкой.
Как ранее сообщал Фокус:
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