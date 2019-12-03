СБУ объявила Цемаха в розыск

Боевику инкриминируют терроризм, за который "дают" от 8 до 15 лет, либо же пожизненное заключение

Выданный России в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35" боевик Владимир Цемах объявлен в розыск.

Об этом свидетельствует информация на сайте МВД.

Датой исчезновения Цемаха в органах указали 23 сентября 2019 года.

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Боевику инкриминируют ч.3 ст.258 (террористический акт, который привел к гибели чесловека – от 10 до 15 лет, либо пожиненное) ч.1 ст.3-258 (создание террористической группы, либо участие в ней – от 8 до 15 лет).

Ищет Цемаха Служба безопасности Украины.

В июле 2019 года украинские спецслужбы задержали бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха. Боевик фигурирует в деле крушения МН17 на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

7 сентября его передали РФ в рамках большого обмена пленными. Перед этим его допросили голландские следователи.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что включение в список на обмен Цемаха свидетельствует о подтверждении причастности России к катастрофе МН17.

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в деле о катастрофе MH17 из свидетеля в подозреваемого.