Новым главой Окружного административного суда Киева стал скандальный Павел Волк

Новым председателем Окружного административного суда Киева (ОАСК) стал Павел Волк

Об этом сообщает "Суд инфо".

Голосование состоялось 21 января. За Вовка отдано 39 голосов.

Ранее ГПУ остановила дело по аудиозаписям разговоров экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Судьи не смогли вовремя рассмотреть ходатайство ГПУ о продлении срока предварительного следствия по делу своего коллеги Павла Вовка.

Как ранее сообщал Фокус:

26 июля, детективы НАБУ, совместно с управлением спецрасследований ГПУ, провели обыски в Окружном административном суде Киева.

Позже НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

В самом же суде назвали обыски НАБУ и департамента спецрасследований ГПУ давлением на судей.

9 августа НАБУ просила ГПУ передать им расследование дела судей Окружного административного суда Киева

2 августа главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку вручили подозрение по вопросу возможного вмешательстве в работу ВККС судей