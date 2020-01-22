День соборности. Зеленский призвал украинцев быть едиными и сильными

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности Украины. По его словам, Украине как никогда нужно единение всех перед новыми и старыми вызовами.

Видеообращение опубликовал Офис президента.

"Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна", – говорит Зеленский.

Президент рассказал, что Акт объединения Украинской народной республики и Западно-украинской народной республики люди встретили воодушевленно.

"Наконец-то появился шанс для построения соборной и самостоятельной Украины. Но он, к сожалению, был потерян. Амбиции политиков того времени помешали им достичь настоящего государственного единства. Единства не на словах, а в делах", – заявил он.

По словам президента, это учит украинцев принципа: "только вместе мы сильны". В речи он также вспомнил свое новогоднее поздравление, заявив, что оно показало, что тема единства болит каждому украинцу.

Зеленский рассказал, что есть ценности, общие для каждого уголка страны – это порядочность, воспитанность, толерантность, свобода и демократия.

"Я украинец, потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить родную землю. Я образец для постсоветского пространства: в защите своих прав, свободы слова, правого государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции. Я украинец, потому что я плачу налоги, не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль выпившим, забочусь об окружающей среде, учусь критически мыслить. Я украинец, потому что мы лучшие в спорте, науке, IT. Я веду здоровый образ жизни, учу иностранные языки, поддерживаю равные права для реализации мужчин и женщин. Уважаю права всех меньшинств и всех религий", – заявил президент.

По его словам, пока быть во всем первыми для украинцев – это мечта. "Но общая мечта всегда была для нас двигателем, силой, которая нам сейчас нужна".

Украина сегодня, 22 января, празднует День соборности. Именно в этот день 101 год назад был провозглашен Акт воссоединения ("Акт злуки") Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Произошло это на Софийской площади в Киеве. Официальный праздник был установлен в 1999 году.

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