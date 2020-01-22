Берега Днепра в Киеве традиционно соединила живая цепь ко Дню Соборности

Десятки людей образовали живую цепь на мосту Патона в Киеве по случаю Дня Соборности Украины.

Об этом сообщает Громадське радіо.

Колонна с левого берега символизирует Украинскую народную республику, с правой – Западно-Украинскую народную республику. После объединения посередине моста участники образуют 30-метровый флаг Украины, вместе исполнят гимн Украины.

В 8:00 колонны участников двинулись навстречу друг другу, символизируя объединение Западно-Украинской и Украинской народной республики в 1919 году.

112-Украина сообщает, что объединенная колонна дойдет до левого берега, где пройдет молебен по погибшим в Революции достоинства.

Также должна быть минута молчания, это почтение памяти Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника, которые погибли на Майдане 22 января 2014 года.

Официальным праздником День соборности стал после указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День свободы 22 ноября и День соборности 22 января и учредил День соборности и свободы 22 января.

Спустя три года в ноябре 2014 года пятый президент Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября, вернув 22 января празднование Дня соборности.

С 1990 года в Украине существует неофициальная традиция праздновать День соборности при помощи "живой цепи".

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