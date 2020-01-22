Прощание с Мининым и Пожарским – в Киеве объявлено о новых переименованиях

Украина
Эти предложения нужно еще рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета и утвердить

 

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления поддержала новые названия ряда столичных топонимов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. 

Соответствующее общественное обсуждение проходило на сайте КГГА с 19 марта по 19 мая 2019 года.

Планируют переименовать улицы:

  • Александра Бойченко в Анатолия Соловьяненко в Днепровском районе;
  • Курнатовского в Остафия Дашкевича в Днепровском и Деснянском районах;
  • Сормовскую в Исмаила Гаспринского в Дарницком районе;
  • Пожарского в Дмитрия Багалия в Днепровском районе;
  • Минина в Александра Лазаревского в Днепровском районе;
  • Московскую в Григория Гуляницкого в Соломенском и Голосеевском районах;
  • Костюка в Профессора Эйхельмана в Святошинском районе;
  • Молодогвардейскую в Владимира Сикевича в Соломенском районе;
  • Цулукидзе в Натальи Забилы в Шевченковском районе;
  • Павленко в Кристины Сушко в Святошинском районе;
  • Проектная в Олеся Бердника в в Святошинском районе;
  • Петра Заломова в Феофила Яновского в Соломенском районе.

Переулок Павленко в Святошинском районе предложено переименовать в Молчуновский.

Также в Шевченковском районе может появиться переулок, который будет носить имя британца Гарета Джонса, который был одним из первых западных корреспондентов, рассказавших миру о Голодоморе (сейчас это переулок Проектный).

Площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе может стать площадью Сергея Набоки.

Также комиссия поддержала новые названия для некоторых зеленых зон:

  • сквер в Шевченковском районе на углу улиц Зоологической и Дегтяревской может стать  Мюнхенским;
  • сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе – имени Муслима Магомаева;
  • парк имени Николая Островского в Соломенском районе предлагают переименовать в Николая Зерова.

Эти предложения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета и утвердить.

Как ранее сообщал Фокус: