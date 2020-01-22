Прощание с Мининым и Пожарским – в Киеве объявлено о новых переименованиях
Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления поддержала новые названия ряда столичных топонимов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.
Соответствующее общественное обсуждение проходило на сайте КГГА с 19 марта по 19 мая 2019 года.
Планируют переименовать улицы:
- Александра Бойченко в Анатолия Соловьяненко в Днепровском районе;
- Курнатовского в Остафия Дашкевича в Днепровском и Деснянском районах;
- Сормовскую в Исмаила Гаспринского в Дарницком районе;
- Пожарского в Дмитрия Багалия в Днепровском районе;
- Минина в Александра Лазаревского в Днепровском районе;
- Московскую в Григория Гуляницкого в Соломенском и Голосеевском районах;
- Костюка в Профессора Эйхельмана в Святошинском районе;
- Молодогвардейскую в Владимира Сикевича в Соломенском районе;
- Цулукидзе в Натальи Забилы в Шевченковском районе;
- Павленко в Кристины Сушко в Святошинском районе;
- Проектная в Олеся Бердника в в Святошинском районе;
- Петра Заломова в Феофила Яновского в Соломенском районе.
Переулок Павленко в Святошинском районе предложено переименовать в Молчуновский.
Также в Шевченковском районе может появиться переулок, который будет носить имя британца Гарета Джонса, который был одним из первых западных корреспондентов, рассказавших миру о Голодоморе (сейчас это переулок Проектный).
Площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе может стать площадью Сергея Набоки.
Также комиссия поддержала новые названия для некоторых зеленых зон:
- сквер в Шевченковском районе на углу улиц Зоологической и Дегтяревской может стать Мюнхенским;
- сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе – имени Муслима Магомаева;
- парк имени Николая Островского в Соломенском районе предлагают переименовать в Николая Зерова.
Эти предложения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета и утвердить.
Как ранее сообщал Фокус:
- Киевсовет переименовал проспект Космонавта Комарова в Любомира Гузара.
- В Киеве появились улицы Амины Окуевой и Андрея Аболмасова.
- Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.