Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn, – Гончарук

Министерство инфраструктуры Украины в среду, 22 января, подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

По его словам, подписание документа является логическим продолжение плана реструктуризации "Укрзализныци", которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", – отметил премьер.

Также он отметил, что немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

"Поэтому сразу отбрасываю все слухи – о продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как "Укрзализныця", речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в "Укрзализныци", – добавил премьер.

Как писал Фокус, именно немецкая компания предложит свою кандидатуру на должность главы украинской госкомпании. Deutsche Bahn с 15 февраля якобы должна предложить премьеру Гончаруку своих кандидатов на пост гендиректора УЗ и 15 топ-менеджеров украинской компании. Весь процесс утверждения нового руководства должен занять приблизительно 6-8 месяцев. После этого, если верить слитой в интернет информации, не позже 31 декабря 2020 года должно состояться подписание более основательного соглашения о сотрудничестве.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце декабря 2019 года Евгений Кравцов заявил, что уходит с должности главы "Укрзализныци" и переходит в публичный государственный сектор.