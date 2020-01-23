Пограничники не пустили в Украину трех политиков из РФ

Пограничная служба Украины не пропустила в Украину трех политиков из России.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Рейсом из Лондона в аэропорт "Борисполь" прилетел представитель партии "Единая Россия", бывший мэр одного из областных центров России.

"Подтвердить цель своего визита он не смог, поэтому на основании Закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию", – сказано в сообщении.

Еще двое российских политиков – представитель "Единой России" и коммунистической партии – не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев". Они прилетели рейсом из Минска. Оба заявили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Их вернули обратным рейсом.

Напомним, в ноябре пограничники Луганского отряда задержали 12 коров из РФ, которые "нелегально" пересекли российско-украинскую границу.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре прошлого года сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ, который пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Украину и в дальнейшем попросил убежища.