Пенсии сейчас получают 27% населения, а 25% – платят пенсионные взносы, – Минсоцполитики

В Минсоцполитики подсчитали, что в Украине пенсии получает 27% населения, в 25% – составляют наемные работники, за которых уплачиваются пенсионные взносы на постоянной основе. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко во время круглого стола, состоявшегося 22 января в комитете ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Наша солидарная система функционирует в сложных демографических условиях. Расходы пенсионного обеспечения в 2019 году составили 11% ВВП. В 2020-ом они составят 9,8% ВВП", – подчеркнула она.

Соотношение пенсий к заработной плате за вычетом налогов составляет 35,1%.

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Средний размер пенсий за прошлый год вырос на 16,5% и по состоянию на 1 января составляет 3083 грн.

Ненюченко отметила, что в рамках пенсионного реформы планируется проведение ежегодной индексации на показатель, соответствующий 50% роста потребительских цен и 50% роста средней заработной платы. Также проводится работа по подготовке единого документа, который будет регулировать вопросы пенсионного обеспечения всех категорий, то есть планируется сделать единственный Пенсионный кодекс.

Замминистра также сообщила о расширении функционала портала электронных услуг Пенсионного фонда. В частности, речь идет о Личном кабинете застрахованного лица и о мобильном приложении.

Также Минсоцполитики рассматривает возможности пересмотра стимулов для уплаты ЕСВ, создание условий для повышения и вывода из тени доходов, продолжается работа по введению обязательной накопительной пенсионной системы и совершенствованию добровольной накопительной системы, чтобы сделать ее более привлекательной для молодежи.

Динамика числа пенсионеров в Украине

Характеристики пенсионной системы Украины

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